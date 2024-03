No dobra ale to jest argumentum ad personam - na zasadzie, niebo musi być czerwone bo Rosja mówi że jest niebieskie a Rosja przecież zawsze kłamie.

No sorry ale Ukraina sama #!$%@? do pieca:

- co i rusz mamy gloryfikowanie bandziorowców

- osrali Polskę w ONZ

- przed wojną blokowali nasze pociągi

To nie jest robota Kacapów, to jest robota ukraińskiego rządu. Fakt że to jest ruskim na rękę ma oznaczać że