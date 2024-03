Aż jestem w szoku, że tak szybko policja zareagowała skoro młody wyszedł dzisiaj z rana, a teraz po południu został odnaleziony. W sensie sam wróciłby do domu albo ktoś by go rozpoznał - tak właśnie sie stało.. Zazwyczaj trzeba czekać ileś godzin, aby policja mogła zacząć poszukiwania, a tutaj w 4-5 godzin został odnaleziony przez przypadkowego przechodnia.