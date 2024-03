Kolejna nierówność to np. nieoficjalne zwalnianie kobiet w pracującą wigilię 2-3 godziny wcześniej do domu (albo inne dni przedświateczne) żeby mogły przygotować święta, zrobić zakupy itp. W budżetówce często praktykowane, nie wiem jak u prywaciarzy.

Kwestia teraz interpretacji, czy faktycznie jest to dyskryminacja mężczyzn czy tylko pogodzenie się ze stanem faktycznym, ze faktycznie w większości domów to kobieta te święta przygotowuje.