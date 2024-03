No ładnie ładnie sam jestem z Łowicza i jako katolik w sumie bardzo się cieszę że wychodzą takie grzeszki na światło dzienne bo instytucja wymaga reform wymaga reform bardzo mocno. Cieszę się też że moja mama która wybitnie miał synu wierząca jest teraz troszeczkę weryfikuje sobie że wiara to nie kościół a Bóg a kościół to tylko miejsce do którego się chodzi.