wlasnie nie przestarzale tylko przyszlosciowe, bo patrzac na to co sie #!$%@? to konserwatywna przyszlosc jest nieunikniona, nikt przy zdrowych zmyslach nie chce zyc w takiej alternatywnej rzeczywistosci.



Ewidentnie widac braki po prawicowej stronie polityki irlandzkiej, jest skrajny kryzys mieszkaniowy, a ludnosc jest nastawiona bojowo - co tworzy idealna sytuacje do wybicia sie dla ruchow typu NSDAP.