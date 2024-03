Ja #!$%@? to jest jakaś parodia, w tym roku miałem zmieniać ogrzewanie z węgla na gaz ale dla #!$%@? uni gaz z ekologicznego magicznie stał się nie ekologiczny i chce dowalić podatki oraz go zakazać, no to koniec końców zdecydowałem się na piec na pellet bo unia mówi że jest ekologiczny itd i może nie dowali podatków... a dziś czytam to :D :D :D :D