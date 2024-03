No piękne standardy ma UE. I oczywiście mamy w PL debili którzy bezrefleksyjnie chca oddac się pod europejski but bo z góry zakładaja że tam nie ma korupcji a eurozjeby nie popełniaja nigdy błędów.



Zrozumcie wreszcie że odpowiedzialna obecnośc w strukturach UE wręcz narzuca nam krytykowanie i ścieranie się z różnymi siłami wewnątrz UE. A obecny nurt UE jest skrajnie antyeuropejski i ta afera tylko to potwierdza.