Słowacja i Węgry są obejsrane bo graniczą z Ukrainą i jak widzą, że sytuacja na froncie się zmienia na korzyść kacapków i pojawia się ryzyko, że wojsko rosyjskie będzie stało pod ich granicami to chcą żeby zaczęły się rozmowy pokojowe żeby Ukraina chociaż część sobie zostawiła dla siebie i żeby nadal odgradzała ich od kacapowa. Poza tym do nich też napływa pewnie sporo Ukraińców.

To tchórze które chcą spokoju kosztem zaatakowanego państwa. Pokaż całość