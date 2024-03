Tylko czekam jak sie firmy dorwą do OnlyFans i zaczną trzepać kasiore na cyfrowych "modelkach". Ten kwik wszystkich tych bizneswoman naciągających zdesperowanych facetów które zostaną wyparte z interesu przez AI będzie jak koncert. Przy odrobinie szczęścia OF upadnie. Co będzie jak najbardziej pozytywne.