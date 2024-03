W praktyce Windows to już teraz Linux. Windows Subsystem For Linux można zainstalować kilkoma kliknięciami jeżeli ktoś potrzebuje.

Uruchomienie większości aplikacji/gier Windowsowych pod Linuxem czy Mac OS'em to też żaden problem. Valve zrobiło dobrą robotę.

A ogromna część programów chodzi w przeglądarce. Więc defacto wszystko uruchomisz pod wszystkim.



To nie 2010, teraz tak naprawdę wybór systemu = wybór graficznego interfejsu.



No chyba, że ktoś potrzebuje jakiegoś bardzo specyficznego oprogramowania, jak np. 3D