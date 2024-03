Codziennie jadę trasą ok. 50 km. na tym dystansie w ciągu ostatnich 2 lat (trasa prowadzi przez małe wioski) wybudowano 4 nowe markety DINO. Tylko czekać aż ruszy z ekspansją do miast. Ale to dobrze, kibicuję polskim przedsiębiorcom i polskim firmom. Nie dziwię się, że postanawia otworzyć sieć stacji paliw. Przy każdym dużym markecie Auchan itp. jest stacja paliw z myjnią. Aż się prosi, by wykorzystać potencjał sieci.