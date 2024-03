Jak politycy chcą dbać o zielony ład to niech nie produkują ton śmieci przez drukowanie jakiś kretyńskich banerów reklamowych.

Sam taki piknik to masa jakiś banerów i ulotek które zaraz po pikniku idą do śmieci, albo zaśmiecają potem okolice.

Albo słynne banery Glapińskiego NBP o inflacji. Czy reklamy polityków zaśmiecające miasta podczas wyborów.

I nie przywalam się tu do jednej partii tylko do wszystkich. Żeby nie było zaraz jakiegoś festiwalu licytowania się Pokaż całość