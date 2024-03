Jeśli ktoś powie, że Polska traci suwerenność to zaraz zostanie nazwany prawackim trollem, ale jak powiedzieć, że rząd powinien zrezygnować z tych czy innych unijnych wymysłów to nie, nie da się, nie można. Polska z każdym rokiem, z każdym miesiącem traci kompetencje do decydowania o kolejnych rzeczach, w kolejnych dziedzinach.

Albo się obudzimy, albo zostaniemy ugotowani jak ta żaba.



PS. Przypomnę jeszcze kto był w ostatnich latach prezesem największej partii w Parlamencie