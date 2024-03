Ej, załóżmy teoretycznie, że NATO wypowiada wojnę Ukrainie (pomijając, że to sojusz obronny etc) i natowcy wchodzą do Ukrainy. NATO wchodzi i zajmuje kraj bez wystrzału rozlokowując swoje jednostki w najbardziej newralgicznych i strategicznych miejscach, tak, by kacapy nie mogły atakować tych miejsc w obawie przed naruszeniem natowców xD W sumie dlaczego zachód nie może mieć swojej specjalnej operacji? Problem solved, można się rozejść ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )