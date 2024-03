Czechy 3x, Węgry 2x, Słowacja 1x, Rumunia 2x, Bułgaria 1x. To ilość elektrowni atomowych u naszych co biedniejszych sąsiadów. Polska jest biała plama w tym temacie na mapie Europy. Jest to miara wpływów mocarstw nas otaczających na decyzje podejmowane w kraju. Po co nam elektrownia jak prąd można kupić z Niemiec ...