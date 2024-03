„Ta tajemnica wynika przede wszystkim ze względów handlowych, a nie bezpieczeństwa” – twierdzi Musk w pozwie.

Pokaż całość

Musk jest jednym z fundatorów OpenAI. Pewno jako akcjonariusz ma prawo do takiego pozwu - na co innego się "umawiali".Tajemnicą poliszynela jest to, że obecnie twa wyścig do AGI i wszyscy uczestnicy tego wyścigu (OpenAI, Google, FB, Meta, Chiny, etc...) świadomie łamią prawo wykorzystując do trenowania treści objęte prawami autorskimi. Trenują swoje AGI na czymkolwiek