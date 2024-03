Swego czasu myślałem otworzyć młyn dla marichuaniny bez THC, towar full legal, kwity itp. Myślałem jak to ogarnąć, mogli by sobie nawet obok, na moim terenie postawić kiosk i badać, ale co ty... Jak się dureń uprze to aresztują ci każdą dostawę, zanim się debili ubiczuje to miną lata, gdzie po kilku miesiącach będzie się już można ogłosić upadłość. A szkoda, już dwóch sąsiadów do zielska podchodzi liberalnie.