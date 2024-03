Pomysły UE to jakiś kosmos np do 2040 zero ofiar śmiertelnych na drogach, 2030 20% kraju ma zostać zrekultywowane do pierwotnego dzikiego stanu itd. wszystko po to aby obniżyć CO² w atmosferze który stanowi 0,04% składu atmosfery i wzrósł z poziomu 0,03% w porównaniu do lat 70' tylko też jest problem jaki był faktyczny poziom w latach 70' bo te czujniki nie były tak czułe i dokładne jak teraz.