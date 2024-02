Znowu tak ukraińska propagandzistka na wykopie. Wiesz co czeka ruskich weteranów po wojnie? To samo co ukraińskich weteranów. Wiesz dlaczego? Bo ukraina to taka mniejsza rosja. Bijcie się tam między sobą jak chcecie, ale tuby propagandowej nam z jednej, ani z drugiej strony tu nie potrzeba.