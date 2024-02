Kojarzę ten pomnik. Non stop zawalony graffiti a sam pomnik w fatalnym stanie i jest po prostu obrzydliwy. To trzeba porządnie odnowić albo wypieprzyć i zrobić gruz do podsypania na czyiś objazd. Poprzedni prezydent był starym komunistą i ostro się wzbraniał przed akcjami usuwania takich pomników, ale czemu obecny też taki jest to nie mam pojęcia ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )m