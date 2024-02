Komendant nielegalnie przewiózł przez granicę granatnik, nie zgłosił tego, rozwalił sufit...



jak on może łamać prawo, to czemu policjanci z Gliwic nie mieliby kraść? Kogoś to dziwi, że Policja nie przestrzega prawa?



Córka raptora prowadziła samochód, telefonem w ręku kręciła film... a do tego, aby zaliczyć egzmian nosiła alkohol...



Patologia PiS