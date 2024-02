Już od kilku tygodni mówiło się, że pewnie tak zrobią. TO nie pierwszy raz kiedy wprowadzają zakaz eksportu paliwa. Taki zakaz też wprowadzili na początku wojny. Wtedy efekt był taki, że spadły im przychodu z eksportu i zaraz przywrócono eksport. Teraz chyba będą mieli wywalone na spadek przychodów, bo im dłużej trwa wojna to tym większe koszty ponoszą, więc lepiej skupić się na zakończeniu wojny, a mogą to zrobić realizując jakikolwiek cel, Pokaż całość