trzeba słuchać Lewicy, ale zaraz, jakim autem jeździ Biedroń do Brukseli? a nie przepraszam on lata, a jakim samochodem elektrycznym jeździ chluba całej Warszawy, czyli Czaskoski? Volvo na ON - kurcze znowu pomyłka, to jak, oni nie mają elektryków, mimo bardzo dobrych zarobków, to my mamy mieć?