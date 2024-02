Gdyby PiSowcy dalej rządzili to by Rau pewnie siał propagandę na użytek wewnętrzny i pasków w TVP. Jak ja się cieszę, że te PiSowskie matoły udało się w końcu odsunąć od władzy. Od teraz chodzę na wszystkie wybory jakie są, by to co się zdarzyło, już się nigdy nie powtórzyło.