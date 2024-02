Czyli nie chce dotacji tylko by Ministerstwo Rolnictwa zmuszało do kupowania powyżej cen rynkowych byle on zarobił. No i czym się to niby różni od dotowania ich bezpośrednio? Kto pokryje różnice w cenie? Ceny żywności wróciły do poziomów sprzed wojny na całym świecie. Jak chcą kosić hajs jak było po wojnie to podatnik musiałby dopłacać do skupów by te im oferowały ceny wyższe czyli cały czas mamy im dawać dopłaty.