kolejny rok kolejne artykuły kto to nie był nominowany do nagrody nobla w czymkolwiek, czekam na kolejny artykuł o nominowaniu WOŚPu xD



do tej nagrody mogą zgłaszać nie dość że profesorowie uniwersytetów na całym świecie to jeszcze członkowie parlamentów i byli laureaci, takich osób jest na świecie dziesiątki jak nie setki tysięcy i takich nominowanych osób będzie w 3 dupy