Nawet jeżeliby zapłacili, to moim zdaniem to niczego nie zmienia. Obcy, którzy nie budowali tego kraju przyjeżdżają na gotowe i mają mieć takie same prawa co polski obywatel? Będzie wojna, katastrofa, zapaść gospodarcza - taki przyjezdny zawija się z naszego kraju i mówi elo. Dlatego traktowanie ich na równych zasadach jest niesprawiedliwe. Niech przyciągają ich do nas zarobki, a nie socjal.