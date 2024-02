Co takiego jest wyjątkowego w głowach tych wszystkich sędziów, że nie mogą w biegu przejmować spraw po sobie?



Na pewno nie pamięć fotograficzna, bo nikt nie jest w stanie zapamiętać wielu lat szczegółów sprawy mając ich kilkanaście na karku.



Po to są notatki i wnioski by wiedzieć co zostało już ustalone i co wymaga dalszej pracy. Jakby normalne firmy prowadziły projekty tak jak sędziowie sprawy to nigdy nic by nikt nie doprowadził