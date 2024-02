PiS

Wpuszcza masowo niekontrolowane wyroby rolnicze z Ukrainy przez 2 lata.

Głosuje za zielonym ładem, komisarz UE ds. rolnictwa jest z PiS i chwali się że to ich pomysł i jest w 100% zgodny z linią partii.



Co robią rolnicy? 67% głosuje na PiS. Zaraz po wyborach zaczyna się strajkowanie.



0 empatii, to wygląda na ustawkę albo oni naprawdę są tacy durni.