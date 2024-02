W trakcie protestu doszło do incydentu, który dodatkowo oburzył rolników. Do namiotu z jedzeniem weszły dwie przedstawicielki sanepidu, które chciały skontrolować żywność, którą spożywali protestujący.



Kiedy do środka weszli dziennikarze, kobiety nagle odstąpiły od kontroli. Zdaniem rolników była to forma represji, która ma ich zniechęcić do blokad dróg. - Proszę zobaczyć, sanepid wysiada z samochodu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co to ma być? To jakaś kpina.