W komentarzach pod filmikiem ludzie mają obawy jak długo pożyje ten pociąg ze względu na ich "kulturę" i o to że kupią ten pociąg i nikt nie będzie o niego dbał i naprawiał tak jak to miało miejsce z nowo zakupionymi autobusami i to że osoby sprzedające na marketach będą pchały do niego swój żywy inwentarz ;]