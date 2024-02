Totalny skandal na wielu poziomach, jestem w stanie na szybko podać co najmniej 10 argumentów, dlaczego jest to nie tylko chybiona, ale i skandaliczna decyzja.

Myślę jednak, że ogarnięci rodzice opowiedzą swoim dzieciom, gdy te będą już gotowe, o tym, co reżimowa szkoła postanowiła przemilczeć (tak jak za komuny wiedzę o Katyniu zdobywało się w patriotycznych domach).