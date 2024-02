Ukraińcy nie wiedzą - checkzrównanie upa do Żołnierzy Wyklętych - checkchciało by się wstawić mema a ja wiem od kogo wy są, ale wysilę się i nie odpowiem pismem obrazkowym. Otóż Ukraińcy z Wołynia, Rówieńszczyzny i ziemi Lwowskiej doskonale wiedzą co miało miejsce, tylko że oni to nazywają wojną Polsko - Ukraińską. A porównanie UPA, która dokonała bestialstw nieznanych od czasów najazdu mongolskiego do ŻW łaskawie przemilczę.