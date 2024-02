Wyrzuć ludzi na bezludnej wyspie i podziel ich wg. płci. Zero patriarchatu, zero przywilejów, zero punktów za płeć, zero cywilizacyjnego niewidzialnego ucisku kobiet, zero paygap. ZERO mężczyzn, inceli i innego zła, Czyste RÓWNOUPRAWNIENIE. Efekt ? ( ͡º ͜ʖ͡º)