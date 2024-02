I dobrze - po zniszczeniu PR przez PiS na Patronie wszystko czego mi potrzeba albo po prostu podcasty, w cenie mniejszej jak kawa na miescie: Rosiak, RNŚ (a tam audycje muzyczne jaki lubię, do wyboru do koloru), Rożek, Dział Zagraniczny. #!$%@? propagandę tych czy owych. Powinno być jedno polskie radio i jedna telewizja, te oczywiście odpolitycznienie, a i to tylko po to żeby zachować podstawowe kwestie bezpieczeństwa państwa. Reszta to Bizancjum bez Pokaż całość