Cudowny materiał od człowieka, który sam wykorzystywał swoje dzieci by grać na emocjach, gdy ubiegał się o fotel senatora w USA. Nie pykło gdy partia Republikanów nawet nie dopuściła go do startu w wyborach, więc woła o atencję robiąc takie "dokumenty".



W skrócie - brandzlujecie się jak zwykle do materiału produkcji człowieka, który robi go spod góry założoną tezę, manipulując informacjami i wtłaczając swój światopogląd.

Macie oczywiście prawo sobie oglądać i pozytywnie Pokaż całość