Ja już napisałem list do producenta oleju lnianego "Dr Seed" dostępnego choćby w Stokrotkach, z pytaniem o to skąd biorą surowiec do produkcji oleju. Z olejem lnianym jest ten problem, że najlepszy składnikowo jest niefiltrowany i tłoczony na zimno a więc w razie syfu będzie go w tym oleju najwięcej.Póki co napisałem maila w piątek więc czekam na odpowiedź najdalej do końca przyszłego tygodnia.