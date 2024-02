Czyli średnio to chyba będzie 4-5 wizyt dziennie, zakładając, że mamy 700 szpitali (bo tyle chyba ostatnio w jakichś wiadomościach mówili).

No ale to już tak epicko nie brzmi, że na 700 szpitali w Polsce tylko 5 wizyt dziennie się nie odbyło.

To nawet może być tak, jak tutaj ktoś wspomniał, że wizyty zwyczajnie nie dożyli.

Ale kolejki są coraz lepsze - gościowi poszło jakieś więzadło w nodze, to wizyta u specjalisty