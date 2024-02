To śmierdziało putlerem na kilometr. Jeśli ktoś nie jest ruskim trolem albo konfederatą i im to wykopywał, to jest po prostu ograniczony. Sam kręci bat na ojczyznę, swoją rodzinę i samego siebie. Natomiast strasznie dużo pustego i obłudnego pierd-nia ze strony ww. i tych którzy ich słuchają z otwartą gębą jakie to ważne. Gdyby odsiać inne tematy to pewnie nic by nie zostało. Taki paradoks.