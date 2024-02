Tylko o Ameryce a może zamiast prosić się Amerykanów o pomoc wybudować własną fabrykę amunicji tak ja to robią Niemcy, skoro za biednego PRL można było produkować setki tysięcy sztuk amunicji rocznie to dlaczego teraz ma być z tym problem? Gdyby prawaki zaczęły budowę na początku wojny to można by już wspierać Ukraińców