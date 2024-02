Jak komuś się daje prawa takie jak Polakom do socjalu, albo nawet większe prawa niż mają Polacy (w kwestii zniesienia cła, mniejszych kontroli itp.) to nie ma co się dziwić, że się towarzystwo rozbisurmaniło i przyzwyczaiło do tych wygód.

Na rząd nie ma co liczyć jak widać więc ludzie wzięli sprawy w swoje ręce.

A Ukraińcy jak widzą, że są bezkarni i nasza policja nie reaguje to sobie pozwalają na więcej.



