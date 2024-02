Gdyby byl rosyjskim agentem to by go nie zlapali a jesli juz to pocalowali w raczke (lub d#pe) i zyczyli milej podrozy, jakis czas temu kilka lat chwalili sie wspolpraca z rosyjskim odpowiednikiem, rosyjskie sluzby maja te polskie sluzby-miernoty dawno rozpracowane. Gosc ktorego zlapali to tylko jakis debil ukrainiec ktory chcial dorobic..