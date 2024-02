To tak jakby Niemców winić, że Polacy kupują u nich samochody, które powinny iść na złom, po czym naprawiają i wprowadzają na rynek. To my jesteśmy problemem, a nie Ukraińcy. Jeżeli jest ktoś, kto chce kupić zgniłą kukurydzydze, to dlaczego Ukrainiec miałby nie sprzedać? Xd