Którzy konkretnie Rosjanie się obawiają? Może rosyjskie mięso armatnie się obawia, ale to nie ma nawet dostępu do informacji. A dowództwo raczej się nie obawia, bo na miejsce jednego mięsa przyjdzie kolejne. Jak zwykle to polskie gównoportale wymyślają jak bardzo Rosjanie się czegoś boją, a potem słyszymy, że to raczej Ukraina dostaje w dupę.