Forma tego filmiku woła o pomstę do nieba, nie da się oglądać tych bzdurnych komentarzy. Co do meritum, to w słowach Kołodziejczaka nie ma nic o byciu słupem do rozładowywania napięć. Mówi za to, że jest niedecyzyjny, bo decyzje podejmuje minister, a Kołodziejczak jest od "#!$%@?", obserwowania i informowania ministra, co się dzieje. Jak na moje to dobrze wpisuje się w bycie wiceministrem.