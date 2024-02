Dlatego nie wierzę w żadne obietnice i żadne programy przedwyborcze. Politycy to zakłamane kur.wy.

Obowiązek obrony ojczyzny to honor, ale ja nie mogę, bo jestem politykiem... aborcja jest zakazana! No chyba że chodzi o moją córkę, bo to wyjątkowa sytuacja... musimy ratować planetę i jeździć samochodami elektrycznymi, oprócz mnie, bo ja mam suva BMW z 20 letnim dieslem...