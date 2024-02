W czasie wojskowej operacji uwolnienia polskiej lekarki uprowadzonej w Czadzie wszyscy porywacze zostali "zneutralizowani" - co oznacza, że nie żyją. To informacje mediów w Czadzie. Dodają one, że Polka w momencie oswobodzenia była osłabiona i zszokowana, ale generalnie czuła się dobrze.