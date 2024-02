To lekka manipulacja, bo generalnie zużycie gazu w Austrii spadło o ponad 20%. Tylko ze względu na taką, a nie inną umowę z Gazpromem (czyli złą) nie mogą z tego gazu zrezygnować, ani nawet go dalej odsprzedawać, bez płacenia kar Rosjanom. I powodem większego udziału procentowego rosyjskiego gazu jest to, że redukowali najpierw gaz kupowany w innych krajach, żeby nie łamać umów z Gazpromem i nie płacić kar.