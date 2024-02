Gościu gada o kontrolach całego importu zboża i produktów z Ukrainy, Niby jak, postawi tam laboratorium??

Pieprzy, bo to nie Ukraina i jej import jest problemem ale unia i jej podejście do tego importu. Wystarczy, że unia narzuciłaby takie samego wymagania jakościowe, podatki, cła, emisje i inne EU-gówna na te produkty, co swoim rolnikom. Wtedy konkurencyjność się wyrówna i wszyscy będą zadowoleni. A tak, centralnie sterowany dumping cenowy rozwali rolnictwo zalewając wszystko Pokaż całość