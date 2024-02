Litości. Po pierwsze co to za różnica, że auto za 150k czy 15k, tak czy inaczej kradzież samochodu do takie samo przestępstwo. Po drugie, dozór to środek zapobiegawczy. Jeżeli nie ma możliwości mataczenia, sprawca nie stanowi zagrożenia dla ludzi a ryzyko ucieczki jest małe to po jaką cholerę płacić ~4k zł miesięcznie za utrzymanie. Afera z dupy, zakop.